Le cinéaste franco-sénégalais orchestre une extraordinaire ronde entre région parisienne et Guinée-Bissau.
Source : https://www.lemonde.fr/culture/article/2026/04/29/...
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Politique - 29/04/2026
"Ce n'est pas son souhait": Jordan Bardella écarte tout rôle politique pour sa compagne Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles
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« Dao », la grande parade du cercle familial signée Alain Gomis
Le cinéaste franco-sénégalais orchestre une extraordinaire ronde entre région parisienne et Guinée-Bissau.
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Politique
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