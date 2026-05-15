🇩🇪🇺🇸 Le chancelier allemand Friedrich Merz déconseille désormais aux jeunes Allemands d’aller s’installer aux États-Unis.

👉 Il évoque un « climat social » qui se serait fortement dégradé outre-Atlantique ces dernières années.Une déclaration forte venant d’un dirigeant européen, qui relance les débats sur :• les tensions sociales aux États-Unis,• le modèle américain,• et l’évolution des relations entre l’Europe et Washington.🌍 Pendant longtemps perçus comme une terre d’opportunités, les États-Unis semblent aujourd’hui susciter davantage d’inquiétudes chez certains responsables européens.💬 Selon vous, l’image des États-Unis est-elle en train de changer en Europe ?#Allemagne #ÉtatsUnis #FriedrichMerz #International #Politique