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🇩🇪🇺🇸 Le chancelier allemand Friedrich Merz déconseille désormais aux jeunes Allemands d’aller s’installer aux États-Unis.



🇩🇪🇺🇸 Le chancelier allemand Friedrich Merz déconseille désormais aux jeunes Allemands d’aller s’installer aux États-Unis.
👉 Il évoque un « climat social » qui se serait fortement dégradé outre-Atlantique ces dernières années.

Une déclaration forte venant d’un dirigeant européen, qui relance les débats sur :
• les tensions sociales aux États-Unis,
• le modèle américain,
• et l’évolution des relations entre l’Europe et Washington.

🌍 Pendant longtemps perçus comme une terre d’opportunités, les États-Unis semblent aujourd’hui susciter davantage d’inquiétudes chez certains responsables européens.

💬 Selon vous, l’image des États-Unis est-elle en train de changer en Europe ?

#Allemagne #ÉtatsUnis #FriedrichMerz #International #Politique
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