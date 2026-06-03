🇫🇷 L’Histoire sera-t-elle indulgente avec Emmanuel Macron ?Comme tous les présidents de la République avant lui, Emmanuel Macron sera un jour jugé non plus sur l’actualité du moment, mais sur son héritage.📈 Le plein emploi retrouvé ?🏭 La réindustrialisation de la France ?🌍 Son rôle sur la scène internationale ?🤖 Les investissements records dans l’intelligence artificielle et les technologies d’avenir ?Ou au contraire…📉 Les crises sociales ?🏛️ Les réformes contestées ?⚡ Les divisions qu’elles ont parfois provoquées ?L’Histoire juge souvent différemment de l’opinion du moment.De Gaulle, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande… tous ont vu leur bilan réévalué avec le temps.👍 Il sera jugé positivement.❤️ Il sera jugé négativement.#Macron #Politique #France #Histoire #Présidentielle2027 #Débat #République