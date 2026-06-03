Politique - 03/06/2026

🇫🇷 L’Histoire sera-t-elle indulgente avec Emmanuel Macron ?

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🇫🇷 Le fabricant des célèbres lunettes aviateur portées par Emmanuel Macron a été placé en liquidation judiciaire.

Génocide des Tutsi : un mémorial inauguré à Paris par Emmanuel Macron et Paul Kagame

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 02/06/2026

Ebola en RDC et en Ouganda : le nombre de cas suspects tombe de 906 à 116 et le nombre de cas confirmé a augmenté de 134 à 330, selon l'OMS

L'actuelle épidémie de maladie à virus Ebola, fièvre hémorragique extrêmement contagieuse, a été déclarée le 15 mai dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Source :...

De sa libération de prison en Algérie à la parution de son nouveau livre, retour sur les derniers mois agités de Boualem Sansal

Emmanuel Macron et le président rwandais Paul Kagame inaugurent mardi un mémorial à Paris en hommage aux victimes du génocide des Tutsis

🇫🇷 Le fabricant des célèbres lunettes aviateur portées par Emmanuel Macron a été placé en liquidation judiciaire.



🇫🇷 Le fabricant des célèbres lunettes aviateur portées par Emmanuel Macron a été placé en liquidation judiciaire.
🟠 Avant même d’être un symbole politique, c’est d’abord une histoire économique française qui se termine.

🇫🇷 Le fabricant des célèbres lunettes aviateur portées par Emmanuel Macron a été placé en liquidation judiciaire.

Derrière cette information, il y a surtout une réalité que connaissent de nombreuses PME françaises : hausse des coûts, concurrence internationale, difficultés de financement, pression sur l’industrie et l’artisanat.

Une entreprise peut bénéficier d’une forte visibilité médiatique et pourtant ne pas réussir à surmonter les défis économiques du moment.

Cette fermeture pose une question plus large : comment préserver nos savoir-faire et renforcer la compétitivité de nos entreprises dans un monde où la concurrence est toujours plus forte ?

🏭 Réindustrialisation, innovation, simplification administrative, baisse des charges : les solutions existent, mais le défi reste immense.

💬 Selon vous, quelle devrait être la priorité pour soutenir les entreprises françaises ?

👍 Réduire les charges et les contraintes administratives

❤️ Mieux protéger le Made in France face à la concurrence internationale

#Industrie #MadeInFrance #Entreprises #PME #Economie #France #Emploi #Réindustrialisation #DébatPublic 🇫🇷

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