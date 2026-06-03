🟠 Avant même d’être un symbole politique, c’est d’abord une histoire économique française qui se termine.🇫🇷 Le fabricant des célèbres lunettes aviateur portées par Emmanuel Macron a été placé en liquidation judiciaire.Derrière cette information, il y a surtout une réalité que connaissent de nombreuses PME françaises : hausse des coûts, concurrence internationale, difficultés de financement, pression sur l’industrie et l’artisanat.Cette fermeture pose une question plus large : comment préserver nos savoir-faire et renforcer la compétitivité de nos entreprises dans un monde où la concurrence est toujours plus forte ?🏭 Réindustrialisation, innovation, simplification administrative, baisse des charges : les solutions existent, mais le défi reste immense.💬 Selon vous, quelle devrait être la priorité pour soutenir les entreprises françaises ?👍 Réduire les charges et les contraintes administratives#Industrie #MadeInFrance #Entreprises #PME #Economie #France #Emploi #Réindustrialisation #DébatPublic 🇫🇷