🌏 Les tensions autour de Taïwan reviennent au cœur de la rivalité entre Washington et Pékin.

De retour de Chine après sa rencontre avec Xi Jinping, Donald Trump a mis en garde Taïwan contre toute idée d’indépendance, dans une déclaration qui fait déjà réagir sur la scène internationale.
🇨🇳 Pékin considère toujours Taïwan comme une province chinoise, tandis que les États-Unis maintiennent une position stratégique ambiguë sur le sujet.
👉 Cette sortie intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques en Asie-Pacifique, où chaque déclaration peut avoir des conséquences diplomatiques majeures.
🌍 Le dossier taïwanais reste l’un des points les plus sensibles des relations sino-américaines.
#Trump #Taïwan #Chine #ÉtatsUnis #XiJinping #Géopolitique #International #FaireEnsemble
👉👉👉Pour en savoir plus
🇨🇳 Pékin considère toujours Taïwan comme une province chinoise, tandis que les États-Unis maintiennent une position stratégique ambiguë sur le sujet.
👉 Cette sortie intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques en Asie-Pacifique, où chaque déclaration peut avoir des conséquences diplomatiques majeures.
🌍 Le dossier taïwanais reste l’un des points les plus sensibles des relations sino-américaines.
#Trump #Taïwan #Chine #ÉtatsUnis #XiJinping #Géopolitique #International #FaireEnsemble
👉👉👉Pour en savoir plus