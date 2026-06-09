Affaire Lyhanna : « La justice n’a pas fait son travail », déplore la mère de Rosa, 11 ans, qui avait porté plainte pour le viol de sa fille en août 2025 contre le suspect Jérôme Barella



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« La justice n’a pas fait son travail », déplore la mère de Rosa

La mère de Rosa, présente aux côtés de son avocat lors de cette conférence de presse à Toulouse, s’est confiée sur le traitement qui lui a été réservé lorsqu’elle tentait d’alerter sur le traitement de la plainte pour viol de sa fille de 11 ans.

« Je suis là pour essayer de changer les choses et qu’il n’y ait pas d’autre enfant qui souffre comme moi j’ai souffert aux côtés de ma fille, quand j’ai pleuré tous les soirs en me couchant, avec la culpabilité que je ne pouvais pas protéger ma fille », a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé que sa fille avait été entendue pendant « des heures et des heures » par un médecin, qui avait constaté des lésions physiques et des impacts psychologiques. Mais « rien n’a été fait. La justice n’a pas fait son travail. Je ne comprends pas ».

« Tous les lundis matin, j’ai appelé la gendarmerie », celle de Fleuran comme celle d’Auch, relate-t-elle, avec toujours la même réponse : « L’affaire est en cours. » Celle qui a été entendue deux fois par la justice explique qu’on l’a menacée de porter plainte si elle continuait à « harceler » la justice au sujet de cette plainte.

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