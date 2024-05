Pour la première fois depuis le début du siècle, les 75 pays les plus pauvres sont en plein décrochage. Le tiers d’entre eux est plus pauvre qu’en 2020 et ne s’est toujours pas remis de la crise liée au Covid-19. La moitié est en situation de surendettement, avec une charge de la dette alourdie.Source : https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/05/02...