L’anaphrodisie aussi nommée anorexie sexuelle, désigne un manque d’intérêt sexuel durable. Peu connue du grand public, elle provoque pourtant de nombreuses souffrances et frustrations chez la personne atteinte et son partenaire (s’il y a). Comment diagnostiquer ce trouble et quelles solutions pour le soigner ? Le point avec Sébastien Garnero, sexologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/troubles-...