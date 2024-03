Ces attaques de trois villages du nord datent du 25 février et sont distinctes de celles survenues, le même jour, contre une mosquée à Natiaboani (Est) et une église à Essakané-Village (Nord), qui avaient fait « des dizaines de morts », selon des sources sécuritaires et locales.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/03/03/...