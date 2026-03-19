Denis Sassou Nguesso se dirige vers un cinquième mandat, prolongeant un règne de plus de 40 ans sur le Congo-Brazzaville.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/03/17/...
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Politique - 19/03/2026
Municipales à Paris: "Je ne veux pas d'une maire des riches", dénonce Sophia Chikirou (LFI)
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Au Congo, Denis Sassou Nguesso réélu avec 94,82 % des voix selon des résultats annoncés par la télévision nationale
Denis Sassou Nguesso se dirige vers un cinquième mandat, prolongeant un règne de plus de 40 ans sur le Congo-Brazzaville.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/03/17/...
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Politique
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