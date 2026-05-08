Au Niger, la junte au pouvoir suspend une dizaine de médias français, dont RFI, l’AFP et France 24, accusés de « mettre gravement en péril l’ordre public »

Politique - 08/05/2026

Nigeria : dix-huit bûcherons tués dans une attaque attribuée à Boko Haram

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La décision entre en vigueur immédiatement ont annoncé les autorités dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/08/...

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