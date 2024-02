Les tests génomiques prédisent si une patiente a besoin ou non d’une chimiothérapie pour traiter certains cancers du sein déjà diagnostiqués. Ils peuvent être utiles en cas de risque de « rechute intermédiaire » du cancer, et ne s’appliquent qu’à un certain profil de patientes. Dans quel cas le test génomique est-il indiqué ? Comment le réaliser ? Quand a-t-on les résultats ? Combien ça coûte ? Réponses.

