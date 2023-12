Le petit blues de l’hiver se transforme parfois en vraie déprime saisonnière. Parmi les causes, le manque de lumière, qui peut avoir un réel impact sur notre santé mentale. Luminothérapie, millepertuis, médicaments : des remèdes existent pour retrouver moral et bien-être pendant cette période délicate. On vous dit tout.

Source : https://www.santemagazine.fr/medecines-alternative...