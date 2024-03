Le psoriasis en gouttes affecte l’ensemble du corps. Il se déclare parfois après une infection ORL, notamment chez l’enfant. Un traitement antibiotique peut, dans certains cas, améliorer cette forme de psoriasis. Sinon, un large éventail de médicaments permet aux patients de se réconcilier avec leur peau. On fait le point sur le psoriasis en gouttes, ses causes, ses symptômes et ses traitements.

