Vous a-t-on déjà dit que vous aviez une morphologie « en poire » ? Cela signifie que vos hanches sont plus larges que vos épaules. Et ces hanches proéminentes peuvent être à l’origine de complexes. Découvrez tous nos conseils pour y remédier et affiner votre silhouette.

Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...