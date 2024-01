Maux de ventre, diarrhées et vomissements, fièvre, crampes, douleurs musculaires… Ces symptômes peuvent évoquer aussi bien une gastro-entérite qu’une intoxication alimentaire. Alors, comment faire la différence entre ces deux affections digestives très fréquentes ? Quels sont les facteurs différenciants ? Quels sont les modes de contamination respectifs ? Quels traitements selon la cause ? On fait le point.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...