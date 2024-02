Avoir une ampoule au pied, ce n’est pas grave, mais c’est inconfortable et douloureux. Quelles sont les causes de l’apparition d’une ampoule au pied ? Faut-il la percer ? Comment l’éviter ? Comment favoriser la cicatrisation de la peau ? Nicolas Grenot, podologue, nous donne des conseils et gestes simples pour la soigner.

