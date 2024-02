L’eczéma se manifeste par des démangeaisons et des plaques dont l’aspect diffère selon le caractère de la maladie. Si la forme aiguë se soigne souvent bien et rapidement, la forme chronique peut traîner, récidiver et se soigne plus difficilement. Quels sont les différents types de traitements ? Qu’en est-il de leur efficacité ?

