La course pour prendre la tête de cette commune du district d’Abidjan, la plus peuplée du pays, s’annonce serrée entre le parti du président Alassane Ouattara et celui de l’ex-chef de l’Etat Laurent Gbagbo, qui vont mesurer leurs forces à deux ans de la présidentielle.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/09/02/...