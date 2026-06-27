Une rencontre opposant l’Autriche à la République fédérale d’Allemagne va se retrouver sous le feu des critiques.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/video/2026/06/27/co...
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/video/2026/06/27/co...
|
Politique - 27/06/2026
Présidentielle 2027: Gabriel Attal veut rassembler "au-delà" de la droite et du centre pour "desserrer la "tenaille" RN-LFI
|
Coupe du monde 1982 : que s’est-il passé lors du « match de la honte » ?
Une rencontre opposant l’Autriche à la République fédérale d’Allemagne va se retrouver sous le feu des critiques.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/video/2026/06/27/co...
Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Politique
Dans la même rubrique :
Présidentielle 2027: Gabriel Attal veut rassembler "au-delà" de la droite et du centre pour "desserrer la "tenaille" RN-LFI
Coupe du monde 2026 : quarante-quatre ans plus tard, le souvenir du « match de la honte » reste vivace chez les Algériens
Coupe du Monde 2026 : en Egypte, les Pharaons regonflent le moral d’une nation éprouvée par la crise économique
"Non-alignement coopératif": Jean-Luc Mélenchon veut sortir de l'Otan et renforcer la coopération avec la Chine
La longue quête des familles de migrants disparus en mer en tentant de rejoindre l’Europe : « Je veux juste savoir s’il est encore en vie »
Le Burkina Faso rompt avec la France, après l’adoption d’une résolution critique contre la junte au Parlement européen
Canicule: le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, répond aux questions des enfants des salariés de BFMTV
« Nous n’allons plus tenir très longtemps » : au Soudan, les habitants d’El-Obeid, assiégée par les paramilitaires, craignent un nouveau massacre
Climatisation: "La position de la ministre de la Transition écologique est un petit peu caricaturale et manichéenne", juge Jérôme Guedj, candidat à l'élection présidentielle
Ecoles fermées: le ministre de l'Éducation nationale reconnaît la difficulté d'organisation pour les parents
Canicule: "Dans les hôpitaux, il est évident qu'il va falloir avoir un plan de climatisation prioritaire", estime Sandrine Rousseau, députée "Écologiste et Social" de Paris
Canicule: "On a l'impression d'une forme de grand silence" de la part de l'exécutif, déclare Sandrine Rousseau, députée "Écologiste et Social" de Paris
Canicule: Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la Transition écologique, en appelle à "la responsabilité individuelle pour ne pas faire peser une tension inutile sur notre système de soin"
Tenue adaptée au travail en période de canicule: "Une chemisette impeccable et un bermuda bien coupé", selon Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités
Malaise d'un chauffeur de bus qui a percuté un arbre: "Je suis étonné que ce bus ait circulé", estime Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités
Coupe du monde 2026 : Elye Wahi, au cœur de la tourmente, a une carte à jouer sur le front de l’attaque ivorienne
Coupe du monde 2026 : l’Afrique du Sud qualifiée, Neymar de retour, dernière d’Ochoa, ce qu’il faut retenir du mercredi 24 juin
En Côte d’Ivoire, les liens secrets du défunt président Henri Konan Bédié avec le groupe français Castel, géant de la bière en Afrique
FORUM BFMTV - "Quand on est macroniste, je suppose qu'on ne subit pas la canicule comme tous les autres": l'échange entre Lenna, étudiante et Olga Givernet, députée EPR
FORUM BFMTV - "Pourquoi le Front national sur les réseaux sociaux vient insulter des scientifiques?": l'échange entre Serge Zaka, agro-climatologue et Thomas Ménagé, député RN
|