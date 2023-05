Culture - À Abidjan, Booba électrise le 15e Femua

Si la venue du rappeur Booba en Côte d’Ivoire a suscité un engouement colossal, de nombreuses autres stars dont le Sénégalais Baaba Maal, se sont succédé du 28 au 30 avril sur scène pour la 15e édition du Femua. Un événement qui aborde aussi les questions sociétales.De la musique à la géopolitique, la distance est parfois plus courte qu’on l’imagine. Au Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua), tout ne se passe pas sur scène. C’est même une des singularités, voire la valeur ajoutée, de cet événement piloté par le quatuor Magic System qui tient à redistribuer à sa façon et avec ses convictions les fruits de son succès international. Axé sur la sécurité alimentaire et l’agriculture durable, le thème de cette année avait évidemment une résonance particulière dans un contexte planétaire marqué par l’impact de la guerre en Ukraine sur le prix des céréales.Ces enjeux-là préoccupent aussi Baaba Maal, l’une des têtes d’affiche du festival, animé par la même volonté d’agir chez lui : à Podor, ville nichée au bord du fleuve Sénégal, le chanteur récemment à l’écran et sur la BO de Black Panther : Wakanda Forever a mis "les pieds dans l’argile" pour initier un projet agricole "moderne" d’une cinquantaine d’hectares qui fédère la population locale et fait même école, avec l’appui de sa fondation Nann-K. Il a même opté pour le photovoltaïque, "comme ça, on est très loin du gazole et de tout ce qui pollue", ajoute-t-il.Devant le public du stade d’Anoumabo, quartier d’Abidjan où il se produisait dans le cadre du Femua, le quasi-septuagénaire, reconnu dans le monde entier, n’a pas seulement donné une leçon de musique – quand talent, bienveillance et professionnalisme sont là, que demander de plus ? – ; il a également multiplié les adresses "à la jeunesse africaine", l’appelant "à ne pas courber l’échine, relever la tête et regarder droit devant".