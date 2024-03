Vous avez toujours eu beaucoup de grains de beauté et cela ne vous a jamais inquiété(e)… Mais de nouvelles taches brunes continuent de faire leur apparition sur vos bras ou dans votre dos ? D’où viennent-elles exactement et ont-elles une utilité particulière ? Réponses du Dr Georges Reuter, dermatologue-vénérologue et vice-président du Syndicat national des dermatologues-vénérologues (SNDV).

