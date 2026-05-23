Politique - 23/05/2026

"École, salaires, frontières et IA": les quatre "chantiers capitaux" présidentiels de Gabriel Attal

Au lendemain de l'annonce de sa candidature à la présidence de la République, Gabriel Attal a évoqué, dans le Parisien ce samedi, ses quatre chantiers capitaux: l'Éducation, les salaires, les...

"On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas": Édouard Philippe réagit aux accusations contre Patrick Bruel

CAN 2025 : le roi du Maroc, Mohammed VI, gracie les supporteurs du Sénégal emprisonnés depuis la finale pour « des considérations humaines »

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 23/05/2026

L'épidémie d'Ebola risque de s'étendre à dix nouveaux pays africains, selon les autorités sanitaires régionales

A ce stade, le virus a touché la République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie, et l'Ouganda, faisant près de 200 morts. Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/l-ep...

REPORTAGE. En RDC, les laboratoires de biologie en pleine "course contre la montre" pour détecter le virus Ebola

Epidémie d'Ebola : trois nouveaux cas confirmés en Ouganda, annonce le ministère de la Santé

Donald Trump estime que la conclusion d’un accord avec l’Iran "se rapproche grandement"




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