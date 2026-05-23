Cette année, le documentaire de six épisodes s'intéresse aux scènes musicales émergentes dans neuf pays africains.
Source : https://www.franceinfo.fr/culture/cinema/documenta...
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Politique - 23/05/2026
"École, salaires, frontières et IA": les quatre "chantiers capitaux" présidentiels de Gabriel Attal
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ENTRETIEN. “Je veux déconstruire l'idée de l'Afrique comme un bloc” : Dan Assayag, réalisateur de la série "Y’Africa" remet les couverts pour une 4e saison consacrée à la musique
Cette année, le documentaire de six épisodes s'intéresse aux scènes musicales émergentes dans neuf pays africains.
Source : https://www.franceinfo.fr/culture/cinema/documenta...
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