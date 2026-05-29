Ebola : l’épidémie peut être stoppée selon le chef de l’OMS



Le directeur général de l’OMS a voulu rassurer « on peut arrêter cette chose » lors de son arrivée dans la capitale congolaise Kinshasa. Alors que l’OMS et le CDC ont déclaré que des vaccins sont en cours de développement, Tedros Adhanom Ghebreyesus a aussi rappelé que les fermetures des frontières compliquent généralement la surveillance sanitaire et poussent les déplacements vers des passages non contrôlés.

Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/29/...

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Politique


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