Réalisée entre la 11e et la 13e semaine d’aménorrhée, l’échographie du premier trimestre de grossesse permet de dépister des malformations majeures et de s’assurer que votre futur bébé va bien ! Explications avec Marianne Benoit Truong Canh, sage-femme échographiste et secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes.

Source : https://www.santemagazine.fr/grossesse/grossesse-m...