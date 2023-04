Emmanuel Macron Donner un nouvel élan à notre école. Mieux reconnaître le travail des enseignants.

Donner un nouvel élan à notre école.

Mieux reconnaître le travail des enseignants.

Regagner la confiance des parents.

Après avoir échangé avec des enseignants, parents et élèves à Ganges, voici mon message.

Instruction obligatoire dès 3 ans, dédoublement des classes de CP, CE1 et grande section dans les quartiers difficiles, réforme du bac : en 6 ans nous avons déjà pris cet enjeu fondamental pour la Nation à bras le corps. Mais je mesure encore les attentes.

Pour mieux accompagner les élèves, nous allons :

→ Poursuivre le dédoublement des classes de grande section.

→ Proposer à chaque élève de 6ème une heure d’accompagnement supplémentaire en maths ou en français, en fonction de ses besoins.

→ Proposer aux professeurs des écoles d’intervenir au collège pour mieux accompagner les élèves de 6ème sur des enseignements essentiels, comme apprendre à lire.

→ Remettre les maths dans le tronc commun en 1ère.

→ Proposer davantage de soutien scolaire à l’école primaire.

→ Ouvrir le Pass culture aux 6ème et 5ème.

→ Poursuivre le déploiement des 30 minutes de sport par jour à l'école.

→ Favoriser la découverte des métiers au collège, à partir de la 5ème, pour mieux informer les élèves sur l'orientation.

Pour offrir à nos enseignants plus de liberté pédagogique.

→ Le Conseil national de la Refondation, pour que dans chaque école, dans chaque collège et dans chaque lycée, tous les acteurs de l’éducation au sens large repensent ensemble l’école. Déjà plus de 3600 projets ont été déposés, plus de 1000 sont financés et démarreront à la rentrée.

L’enseignement est un métier, une vocation, un idéal. Ce ne doit plus être un sacrifice. Celles et ceux qui préparent l’avenir de nos enfants méritent la reconnaissance.

→ Aucun enseignant titulaire à la rentrée ne débutera sa carrière à moins de 2000 euros nets par mois.

→ Tous les enseignants verront leur rémunération augmenter de manière totalement inconditionnelle et significative. Les déroulés de carrière seront améliorés et plus fluides.

→ Chacun aura droit à une augmentation en fonction de son ancienneté, entre 100 et 230 euros nets de plus par mois pour tous les enseignants, sans condition, dès la rentrée 2023.

Et nous allons encore plus loin avec le Pacte enseignant, un nouveau contrat entre la Nation et ceux qui en préparent l’avenir.

→ Le volontariat apportera un vrai gain sur la feuille de paie des enseignants, jusqu’à 500 euros en plus par mois en comptant la part inconditionnelle.

C'est un engagement concret et massif. Du jamais vu depuis 1990. Pour la rentrée 2023, trois milliards d’euros seront consacrés à la revalorisation des enseignants.

Nous devons aussi regagner la confiance des parents par un service public de qualité.

→ Remplacement systématique des enseignants absents dès la rentrée 2023.

→ Accompagnement des élèves pour faire les devoirs au collège grâce au dispositif Devoirs faits.

→ Lutte contre le harcèlement à l’école et sur les réseaux sociaux.

Notre école est au centre des batailles que j’entends mener. Celles du progrès et de la lutte contre les inégalités à la racine. Elle a besoin d'un nouvel élan.

Élèves, enseignants, parents, en nous en donnant les moyens et en conjuguant nos efforts, ensemble nous allons refonder l’école de la République.



Emmanuel Macron