Le président de la République a dénoncé les bombardements russes qui "se succèdent contre des objectifs civils".
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Politique - 24/05/2026
"Le symbole a de la force, des fois": Sandrine Rousseau dit "réfléchir à aller sur une prochaine flottille" pour Gaza
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Emmanuel Macron condamne la "fuite en avant" de la Russie après le tir d'un missile hypersonique Orechnik contre l'Ukraine
Le président de la République a dénoncé les bombardements russes qui "se succèdent contre des objectifs civils".
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