Les douleurs physiques et émotionnelles liées à l’endométriose peuvent affecter la vie quotidienne, le travail, mais aussi le rapport de couple. Comment réduire l'impact de la maladie sur la sexualité et le couple ? Comment entretenir le désir ? Les conseils d'une psychologue et d'une sexologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...