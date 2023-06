Trois principales techniques on fait leurs preuves en matière de chirurgie de l’obésité : l’anneau gastrique, la sleeve gastrectomie et le bypass. Mais les expert(e)s ne cessent d’innover pour limiter les gestes invasifs et faciliter la récupération des patient(e)s. C’est ainsi que l’endosleeve a progressivement vu la jour… On vous explique !

