Les massacres qui firent environ un million de morts entre avril et juillet 1994 ne relèvent pas d’une guerre de religions, nombre de Tutsi et de Hutu étant coreligionnaires. Mais le religieux a occupé une place non négligeable, et qui interroge le silence de l’Eglise.Source : https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/arti...