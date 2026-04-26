Médecins et patientes restent ainsi menacés s’ils pratiquent une interruption volontaire de grossesse.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/24/...
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Politique - 26/04/2026
INFOGRAPHIES. Présidentielle 2027: qui sont les candidats déjà déclarés et ceux qui pourraient rejoindre la course à l’Élysée?
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Kenya : la justice refuse de reconnaître l’avortement comme droit fondamental
Médecins et patientes restent ainsi menacés s’ils pratiquent une interruption volontaire de grossesse.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/24/...
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