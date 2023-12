En ces temps hivernaux, une soupe réchauffe et réconforte. Bonne nouvelle, elle est aussi bonne pour la santé et facilite la perte de poids grâce à son effet rassasiant et son action coupe-faim. Alors ce soir, c’est décidé, on la met au menu ! Bienfaits de la soupe, idées de recettes vitaminées et légères… On vous dit tout.

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/acheter-...