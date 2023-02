Le livre sort début mars en Angleterre et s’adresse aux 7-11 ans. Pour Tony Juniper, l’objectif est de donner des faits sur les gaz à effets de serre et le rôle des activités humaines dans le réchauffement, la survenue de sécheresse, d’inondations plus intense, ou encore de la montée des eaux.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-etoile-...