A la suite des coups d’Etat commis en 2020 à Bamako, en 2022 à Ouagadougou et en 2023 à Niamey, la Cedeao avait suspendu les trois pays de ses instances et imposé de lourdes sanctions économiques au Mali et au Niger.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/01/28/...