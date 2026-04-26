"Nous l'orchestre" : formidable documentaire immersif et émouvant

Politique - 26/04/2026

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Matteu Maestracci évoque cette semaine les films "Nous l'orchestre" de Philippe Béziat et "À voix basse" de Leyla Bouzid.

Source : https://www.franceinfo.fr/replay-radio/les-experts...

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