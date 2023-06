Malheureusement, plus les années passent, plus les kilos s’installent. Mais à quoi est-ce dû ? Est-ce possible d’inverser ou au moins diminuer cette tendance ? Les réponses et conseils de Laurence Plumey, médecin nutritionniste, fondatrice de la napso-thérapie.

Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...