Rarement pathologiques, les éructations excessives peuvent causer un certain inconfort. Quelles en sont les causes ? Comment y remédier ? Le point avec le Dr Julien Scanzi, gastro-entérologue et hépatologue, auteur de l’ouvrage Incroyable microbiote : voyage au cœur des étonnants pouvoirs de l’intestin.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...