Présidentielle 2027 : Le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane se lance à son tour dans la course à l’Élysée

La liste des prétendants à l’Élysée continue de s’allonger. Le maire socialiste de Saint-Ouen Karim Bouamrane annonce en effet ce mardi qu’il se présente lui aussi à la présidentielle de 2027.Refus d’un duel LFI-RN« Je ferai tout pour qu’il y ait un bulletin Karim Bouamrane et que le bulletin Karim Bouamrane gagne, qu’on ne soit pas résolu à cette espèce de dilemme » d’un duel entre le candidat du Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon au second tour, assure-t-il sur France Inter.Le maire de Saint-Ouen veut être perçu comme un candidat « qui fédère » la gauche non mélenchoniste. Il se dit notamment « ancré dans le réel ». A voir si ses camarades du PS l’entendront de cette oreille.