La sinusite sphénoïdale est une affection des sinus sphénoïdaux, situés derrière le nez, entre les yeux, dans l’os sphénoïde du crâne. Bien moins courante que la sinusite maxillaire ou frontale, elle présente des défis diagnostiques et thérapeutiques importants. On fait le point avec le Pr Justin Michel, chef du service d’ORL et chirurgie cervico-Faciale du CHU de La Conception, à Marseille.

