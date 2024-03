Accompagner un proche dépressif demande écoute, soutien, et des propositions d’activités adaptées, sans culpabiliser ni dénigrer son traitement médical. Mais on se sent souvent démuni et nos tentatives pour l’aider peuvent être contre-productives. Quelques conseils d'experts pour le ou la soutenir et préserver son couple.

