La stase stercorale désigne l’accumulation et la stagnation de matières fécales au niveau du côlon. Comme nous l’explique Marie Behar, diététicienne nutritionniste spécialiste des troubles gastriques, il est possible de la contrer en s’hydratant suffisamment et en adoptant une alimentation adaptée riche en fibres.

