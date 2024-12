En 1991, l’Algérie entre dans une décennie de violences : l’annulation surprise du second tour d’élections législatives entraîne une guerre civile qui fera plus de 150 000 morts. Aujourd’hui encore, la « décennie noire » reste l’un des sujets les plus tabous dans le pays.Source : https://www.lemonde.fr/comprendre-en-3-minutes/vid...