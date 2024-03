Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est tout à fait possible d’installer quelques plantes vertes dans sa chambre. Certaines sont-elles plus bénéfiques que d’autres ? Comment bien les choisir ? Et combien peut-on en mettre ? On fait le point avec Dominique Laureau, vice-président de VALHOR, l’interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/bien-dormir/que...