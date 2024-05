Le fer est un minéral essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Que se passe-t-il dans notre corps quand on en manque ? On fait le point sur la carence en fer, fréquente chez les femmes en âge de procréer. Explications du Dr Julien Scanzi, gastro-entérologue et hépatologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/nutrimen...