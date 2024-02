Pour mieux dormir, on peut se tourner vers la phytothérapie. Le tilleul, riche en flavonoïdes, est une plante médicinale dont l’infusion des fleurs favorise l’apaisement et l’endormissement. Elle agit en autres sur l’insomnie et les troubles du sommeil. Comment l’utiliser, sous quelle forme ? En fleurs séchées, en gemmothérapie ? Les réponses du Dr Jean-Michel Morel, médecin et phytothérapeute.

