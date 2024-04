Si les traitements actuels de la maladie de Parkinson permettent de réduire les symptômes, ils n’empêchent pas la progression de cette maladie neurodégénérative. La recherche, cependant, avance : on comprend mieux le mécanisme de la maladie, et de nouvelles pistes thérapeutiques sont explorées. On fait le point.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...