#RIP ⚫️ #EmmanuelMacron 🇫🇷 « Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac.



Première dame, elle a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant.



Bernadette Chirac a changé tant de vies avec discrétion et obstination. Une grande dame de cœur s’en va. La Nation partage le chagrin de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui l’aimaient. »