Les récifs coralliens, qui abritent le quart de la biodiversité marine, sont de plus en plus menacés par le réchauffement des océans. Celui-ci qui fait blanchir le corail plus vite que prévu, et les deux plus grands sites, en Australie et au Mexique, sont dans un état alarmant.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-d...