Le remaniement ministériel, annoncé lundi par l'Elysée, redéfinit l'architecture de l'action climatique du gouvernement. De nouveaux ministres et secrétaire d'Etat ont été nommés et Christophe Béchu devient ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.Source : https://www.francetvinfo.fr/politique/remaniement/...